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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu'nda ünlü profesöre hırsız şoku İzle

Beyoğlu'nda ünlü profesöre hırsız şoku İzle

araçtan görüntü

Ne Var Ne Yok Öğretim Üyesi Polis Merkezi Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-prof ile röp.
-zanlının fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda bu sabah işe gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu hırsızlık şoku yaşadı. Cipinde bir hırsız olduğunu gören Fındıkoğlu, aracın kapılarını kilitleyerek polise ve eşine haber verdi. Fındıkoğlu, eşinin de yardımıyla hırsızı araçtan indirerek polise teslim etti. Olay, Beyoğlu Pürtelaş Mahallesi Hasan Efendi Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir üniversitede güzel sanatlar fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu işe gitmek için evden çıktı. Fındıkoğlu, cipine yöneldiği sırada içeride bir kişinin olduğunu gördü. Heme aracın kapılarını kilitleyen Fındıkoğlu durumu eşi Nuriye Fındıkoğlu'na ve polise haber verdi. Nuriye Fındıkoğlu şüpheliyi araçtan çıkartarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi" Yaşananları anlatan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, "Sabah üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu. Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" dedi.
(ÖY-
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