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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu’nda ücreti alamayan taksici, kadın turisti darp etti

Beyoğlu’nda ücreti alamayan taksici, kadın turisti darp etti

Taksicinin kadına küfür etmesi

Ticari Taksi Taksi Şoförü Kamera Kadına Şiddet Polis Ekipleri 

-Taksicinin Kadının çantasını almaya çalışması
-Taksicinin kadını darp etmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Aksaray’dan aracına binen kadın turisti Beyoğlu’na getiren bir taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü. Turist kadına küfür ederek, çantasını almak isteyen taksici direnen kadını darp ederken kavga anı kameralarca kaydedildi. Olay, saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Tophane Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 34 TFH 92 plakalı ticari taksi sürücüsü Aksaray’dan aldığı Arap kadın turisti Beyoğlu Tophane Mahalllesi’nde Karabaş Mektebi Sokak’ta bir adrese götürdü. Kadın turistin uzattığı ücreti az bulan taksici ile turist arasında tartışma başladı.
Tartışma esnasında ticari taksi sürücüsü turiste küfür ederek, kadının kol çantasını almak istedi. Kendisine direnen turist kadına şiddet uygulayan taksici, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirildi. Kavganın sona ermesi üzerine ticari taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri ticari taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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