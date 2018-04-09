Beyoğlu'nda trafik kazası, 3 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yapan araçlardan detaylar - Olay yerine gelen polis ekipleri Beyoğlu'nda trafik kazası, 3 yaralı - Şerit değiştirmek isteyen otomobil, başka bir araca çarparak takla attı.İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda seyir halindeki başka bir araca çarpan otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde Çağlayan istikametine seyreden Hüseyin Sönmez idaresindeki 34 JB 5617 plakalı otomobil, şerit değiştirmek istediği sırada 34 DN 7522 plakalı Onur Evrim Engin yönetimindeki otomobille çarpıştı.Çarpışmanın ardından sürücüsü Hüseyin Sönmez'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Araçta bulunan Sönmez ve eşi Gülnur Sönmez yaralandı.Diğer araçtaki Onur Evrim Engin'in de hafif biçimde yaralandığı öğrenildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.Kaza yapan araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından caddede trafik normale döndü.