Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu'nda trafik kazası, 3 yaralı - İSTANBUL

Beyoğlu'nda trafik kazası, 3 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yapan araçlardan detaylar - Olay yerine gelen polis ekipleri Beyoğlu'nda trafik kazası, 3 yaralı - Şerit değiştirmek isteyen otomobil, başka bir araca çarparak takla attı.İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda seyir halindeki başka bir araca çarpan otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde Çağlayan istikametine seyreden Hüseyin Sönmez idaresindeki 34 JB 5617 plakalı otomobil, şerit değiştirmek istediği sırada 34 DN 7522 plakalı Onur Evrim Engin yönetimindeki otomobille çarpıştı.Çarpışmanın ardından sürücüsü Hüseyin Sönmez'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Araçta bulunan Sönmez ve eşi Gülnur Sönmez yaralandı.Diğer araçtaki Onur Evrim Engin'in de hafif biçimde yaralandığı öğrenildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.Kaza yapan araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından caddede trafik normale döndü.

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldüBursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı