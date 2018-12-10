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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’nda trafik kazası; 2 yaralı

Beyoğlu’nda trafik kazası; 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Ticari Taksi Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Yaralılardan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Trafikten görüntü;
-Araçların kaldırılması
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza, saat 23:30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayhan S., yönetimindeki 34 VNA 17 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erdoğan İ., yönetimindeki 34 THM 51 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpması sonucu ticari taksi kaldırıma çıkarak trafik levhalarının olduğu direğe çarparak durabildi. Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Erdoğan İ., araç içerisinde bulunan bir yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin ardından ambulansa konularak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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