Beyoğlu’nda trafik kazası; 1 ölü Video

-Cenazeden görüntü

-Minibüsten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Gözaltına alınan sürücüden görüntü

-Arkadaşları sandıkları kişiye bakmaları

-Cenazenin kaldırılması

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL )- Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı İSTANBUL



- Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 metre ileriye savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, saat 04:00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RV 6156 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre ileriye savrulan şahıs ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsa yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili minibüs sürücüsünü gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemesi sonrası ambulansa konularak hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin arkadaşları olduklarını söyleyen 3 kadın cenazeye bakmak istedi. Polis ekipleri tarafından gösterilen şahsın arkadaşları olmadıklarını öğrendikten sonra 3 kadın hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

