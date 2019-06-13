Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu’nda takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı Video

Beyoğlu’nda takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı Video

Takla atan otomobilden görüntü

Ticari Taksi Polis Sağlık Ekibi Bild Direksiyon 

-Sürücüden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi kaldırıma çarparak takla attı. Takla atan taksiden sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı. Kaza, saat 04:00 sıralarında Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim istikametinden Kasımpaşa istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TJU 90 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak takla atan otomobilden taksi sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken kaza yapan araç olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı