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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Beyoğlu’nda sünnet şöleni

- Beyoğlu’nda sünnet şöleni

sünnetten görüntü

Yarış Hastane Sünnet Şöleni Animasyon Irak 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 25’inci Beyoğlu Sünnet Şöleni 400’den fazla çocuk ve ailelerinin katılımıyla Kasımpaşa İskelesi’nde gerçekleştirildi.
Minikler şölenle doyasıya eğlenirken etkinlikte Ahmet Misbah Demircan da çocukları yalnız bırakmadı. 25’inci Beyoğlu Sünnet Şöleni 400’den fazla çocuk ve ailelerinin katılımıyla Kasımpaşa İskelesi’nde gerçekleştirildi.
Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen şölende Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da çocukları yalnız bırakmadı. Şölende çocuklar kendileri için hazırlanan animasyon gösterileri ve yarışmalarla doyasıya eğlendi. Sünnet olmak için kayıt yaptıran çocukların kıyafetleri ve hastane masrafları Beyoğlu Belediyesi tarafından karşılanırken aileler şölende kendilerine verilen Cerrahi İşlem Kartı ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası’na (Kasımpaşa Deniz Hastanesi) giderek çocuklarını sünnet ettirebilecek. “Sünnet Şöleni 25 yılını doldurdu” Çocuklar için Beyoğlu’nda birbirinden farklı bir çok etkinlik gerçekleştirildiğini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Sünnet Şöleni 25 yılını doldurdu. Sosyal hayatın önemli bir vakası, 400’den fazla çocuk bugün burada sünnet şöleniyle sünnet olacaklar. Etkinliklerden biri bitiyor, biri başlıyor işte heyecanımız burada, bu anlamlı günde sizlerle bu anları bölüştüğüm için utlu olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.
Oğlunu sünnet ettirmeden önce şölene katıldığını ve ilçede gerçekleşen etkinliklerden çok memnun olduğunu ifade eden Osman Kodalak, “ Bütün yeğenlerimizi Beyoğlu’nda sünnet ettiriyoruz. Sadece sünnet değil, etkinlikler muhteşem” ifadelerini kullandı. (HK- MB-
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