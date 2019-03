Beyoğlu’nda Sosyal Market’te ‘QR’ kodla alışveriş dönemi başladı

-Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanı Kaya’nın konuşması

-Başkan Demircan’la röportaj

-Başkan adayı Yıldız’la röportaj

-Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Sağlam’la röportaj

-QR kodla alışveriş yapılması



( İSTANBUL )- Beyoğlu Belediyesi ve Turkcell’den anlamlı işbirliği İSTANBUL



- Beyoğlu’nda ihtiyaç sahipleri, sosyal markette alışverişlerini QR kodla yapmaya başladı.

Sistemin kullanılabilirliğini artırmak amacıyla Turkcell tarafından 500 ihtiyaç sahibine ücretsiz olarak akıllı telefon dağıtıldı. Sosyal Market’in iş ve işlemlerinin dijital ortamda daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan QR Kodla Alışveriş Sistemi tanıtımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam’ın yanı sıra ihtiyaç sahipleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya,’’ Biz devlet olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. 17 yıldır iktidardayız ve iktidara geldiğimiz günden bu yana bizim felsefemiz, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz inanıyoruz ki, bu ülkenin her bir ferdi huzur ve refah içerisinde oldukça, ülkemiz huzuru ve refahı artan bir ülke olacak. Bütün vatandaşlarımıza eşit ve adil bir şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Ama 17 yıl önce AK Parti iktidara gelmeden önce 2002 yılında sosyal yardımlar için ayrılan bir bütçe 1.2 Milyar liraydı. Bugün ise 32 kat artırdık. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesini tam anlamıyla hayata geçirmek için sosyal yardımlara ayırdığımız bütçeyi tam 32 kat artırdık. Bugün ulaşılmadık tek bir engelli birey, eli tutulmadık tek bir yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaç bırakmadık’’ ifadelerini kullandı. Projemiz büyüyerek devam edecek Projenin her geçen gün büyüyeceğini vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,’’ Bugün yeni bir sürece başlamış durumdayız. Sosyal markette yardımlarımızı elektronik kart üzerinden yapmaya başladık. Elektronik kartları kullanabilmek içinde akıllı telefonlara ihtiyaç vardı. Sağ olsunlar Turkcell bu konuda yardımcı oldu. Akıllı telefonlar üzerinden dijital kart uygulamasının faydası şu olacaktır. Bize yardım yapmak isteyen müesseseler ekstra bir lojistik masrafı ödemeksizin yardımlarını ulaştırabilecekler. Bu açıdan bakıldığında çok kıymetli bir proje. Bu sürecin sonunda bu projemiz çok daha büyüyecektir’’ şeklinde konuştu.

"Toplumun dezavantajlı kısımlarına avantaj sağlamaya çalışıyoruz" Toplumun dezavantajlı kısımlarına avantaj sağlama konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam ,’’ Toplumumuzun dezavantajlı kesimlerini, engellileri, yoksulları, çocukları, kadınları, mültecileri nasıl gözetebiliriz, nasıl onlara avantajlar sağlayabiliriz diye çalışmalar içerisindeyiz. Bu vesileyle Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür ediyorum. Böyle bir projeye bizleri de ortak ettiler. Toplumun bu kesimine dijital dünyanın imkanlarını sağlamak için bir fırsat penceresi açılmış oldu’’ diyerek projeye ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

‘QR’ Kodla Alışveriş Sistemi Nedir? Beyoğlu’nda şeffaf bir yardım modeli ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Sosyal Market bir yeniliğe daha imza attı. 4 bin 800 aileden yaklaşık 18 bin kişinin maddi durumlarına göre sürekli yardım aldığı Sosyal Market’te, işlemlerin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi için QR kod uygulamasına geçildi. İhtiyaç sahipleri, Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen Smart Beyoğlu uygulamasına TC kimlik numarası ile giriş yaparak alışverişlerini QR kodla yapmaya başladı.

Sistemin kullanılabilirliğini artırmak amacıyla Turkcell tarafından 500 ihtiyaç sahibine ücretsiz olarak akıllı telefon dağıtıldı.