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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda sokakta Ebabil kuşu bulundu İzle

Beyoğlu’nda sokakta Ebabil kuşu bulundu İzle

Ebabil kuşundan detay

Babil Hayvan 

-Vatandaş ile röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bir vatandaş, sokakta Ebabil kuşu buldu. Yaralı ve bitkin olan kuşu iş yerine götüren vatandaş, besleyerek tedavi etmeye çalıştı. Beyoğlu'nda sokakta yürüyen Abdurrahim Deniz isimli vatandaş yol üzerinde Ebabil kuşu gördü. Kuşun yaralı olduğunu anlayan Deniz iş yerine götürerek koruma altına aldı. Deniz yaralı kuşu eliyle besleyerek, tedavi etmeye çalıştı. "Manevi değeri çok yüksek bizim için" Kuşun Müslümanlar için manevi değerinin yüksek olduğunu belirten Deniz, “Sokakta buldum. Yorgun bir haldeydi. Yaralı olduğunu gördüm. Kabe’yi koruyan kuşlardan biridir kendisi. Manevi değeri çok yüksek bizim için. Besleyerek kendine gelmesini bekliyoruz. Mübarek bir hayvandır. Kitabımız Kuran-ı Kerim’de de yer almaktadır’’ ifadelerini kullandı.
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