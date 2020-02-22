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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’nda silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı Video

Beyoğlu’nda silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı Video

ambulanstan görüntü

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-yaralının götürülmesi
-olay yerinden görüntü
-olay yeri inceleme çalışmasından görüntü
-deliller torbaya konurken görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, 1’i ağır 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 01.00 sularında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurdela Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada, bir kişi yanındaki silahla karşıdaki iki kişiye ateş etmeye başladı.
Kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 1’i ağır 2 kişi silahla yaralandı. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ise sokağı güvenlik şeridi ile kapattı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde delil incelemesi yaparken, olay yerinden yaklaşık 7 tane boş kovan olduğu görüldü.
Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
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