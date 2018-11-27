Beyoğlu'nda perdeleme yöntemiyle genç kızın telefonunu böyle çaldı

-detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL)- Hırsızlık anları saniye saniye kamerada İSTANBUL



- Beyoğlu'nda bir markette genç kızın arkasından yaklaşarak “perdeleme” yöntemiyle cep telefonunu çalan zanlı kameralara yakalandı. Olay, dün saat 15:30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci oldukları öğrenilen iki genç kız alışveriş yapmak için markete girdi. Bu sırada markete gelen bir yankesici poşetle perdeleme yaparak genç kızlardan bir tanesinin cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

