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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda park halindeki otomobile ateş açtılar

Beyoğlu’nda park halindeki otomobile ateş açtılar

İsabet alan otomobilden detay

Polis Kamera Göreme Polis Ekipleri Mermi 

-Mermi izlerinden detay
-Vatandaşla röportaj
-Olay yeri çalışmalarından detay
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar park halindeki bir otomobile ateş açtı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Beyoğlu, Fetihtepe Mahallesi, Önem Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde işine gitmek için evden çıkan Müslüm Çatlak, otomobiline bindiği esnada kurşunların aracına isabet ettiğini fark etti. Kısa süreli panik yaşan Çatlak, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Kimliği belirsiz şahısların silahından çıkan 3 kurşunun araca isabet ettiğini tespit etti. Vatandaşların bilgisine başvuran ekipler çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Sabaha karşı silah seslerini duyduklarını ancak sokakta kimseyi göremediklerini belirten Ebubekir Çatlak, "Gece saat 4 gibi silah seslerini duymuş babam. Cama çıkıp baktığında kimseyi görmemiş. Sonrada tekrar yatmış. Sabah işe gitmek için dışarı çıktığında mermilerin isabet ettiğini görüyor. Bizde polisi aradık, gelip incelemede bulundular. Kimseyle bir husumetimiz yok ancak insanlar ne yapmak istiyor. Anlamıyorum’’ ifadelerini kullandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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