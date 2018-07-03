Beyoğlu'nda paralarını alamayan işçiler vincin tepesinde eylem yaptı

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( İSTANBUL - TOPLU)- Vincin tepesinde bir işçinin fenalaşmasıyla büyük panik yaşandı İSTANBUL



- Beyoğlu'nda paralarını alamayan işçiler, çalıştıkları rezidans inşaatında vincin tepesine çıkarak eylem yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren eylemin ardından işçiler ikna edilerek aşağı indirildi. Beyoğlu, Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde bulunan bir rezidans inşaatında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler inşaat alanına gelerek yetkililerle görüşmek istedi. Görüşme talepleri sonuçsuz kalınca işçiler, inşaat alanında bulunan yaklaşık 100 metrelik vince çıkarak eylem başlattı. Eylem sırasında bir işçi fenalaşırken, arkadaşları işçinin yere düşmemesi için büyük çaba sarf etti. Kemerle arkadaşlarını vince sabitlemeye çalışan işçilerin yaşadığı panik anları kameralara yansıdı. Vatandaşlar vinç üzerindeki eylemi film izler gibi seyretti İşçilerin vince çıkarak eylem başlatması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı zeminde atlama minderi kurdu. Sağlık ekipleri de inşaat alanında hazır bekletildi. Çevredeki vatandaşların yaşanan bu gelişmeleri film izler gibi seyretmesi ise pes dedirtti. 2,5 saatlik ikna çalışmalarının ardından işçiler aşağı indi İşçilerin görüşme talepleri üzerine inşaat alanına şirket yetkilileri de geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren eylem sonrasında ikna edilen 5 işçi vinçten aşağı indirildi. Uzun süre vinç üstünde kalan işçiler tedbir amaçlı olarak olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (MB-

