Beyoğlu’nda özel harekat polisi destekli narkotik operasyonu

-Polisin baskını

-Şahsın yere yatırılması

-Arama yapılması

-Çantadan tabanca ve mermi çıkması

-Özel harekat polislerinin önlemi

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Beyoğlu’nda narkotimleri bir daireye yaptıkları operasyonda tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi- Bacağı alçılı şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL



- Beyoğlu’nda narkotimleri önceden belirledikleri bir adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle narkotik operasyonu düzenledi.

Koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren tim, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirirken, bacağı alçıda olan 1 şüpheliyi ise gözaltına aldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu’nda bir dairede uyuşturucu madde depolandığı ihbarını aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından tim, hazırlıklarının tamamlamasının ardından Yenişehir Mahallesi Aksi Sokak’a geldi. Binaya giren tim, özel harekat polislerinin de desteğiyle verdiği daireye operasyon düzenledi.

Operasyonda koçbaşıyla kapıyı kıran polis, eve girdiklerinde bacağı alçıda olduğu görülen şüpheli şahsı yere yatırarak kelepçeledi. Ardından polis evin her tarafını didik didik aradı. Yapılan aramalarda yatağın altındaki çantayı çıkartan polis, içerisinde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan polis, şüpheli şahsı ise gözaltına alarak Kasımpaşa Polis Merkezine götürdü.

