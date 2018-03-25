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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu'nda otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

- Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'nda Okmeydanı yönüne giden Engin Cenk Yılmaz'ın kullandığı 34 NL 1073 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 EY 8087 plakalı hafriyat kamyonuna arkasından çarptı.Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz ile arkadaşı Sait Serinhava yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık görevlilerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Polis Hastane Bild Hafriyat Kamyonu 

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