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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu'nda otelde yangın paniği İzle

Beyoğlu'nda otelde yangın paniği İzle

İtfaiyenin çalışması

Hastane Yangın Paniği Çamaşır Makinesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın görüntüsü
-Ambulans içindeki dumandan etkilenen vatandaşlar
-Arkadaşını görünce ağlayan kız
-Vatandaşla röp
-Cep telefonu görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi İSTANBUL

- Beyoğlu'nda bir otelde yangın paniği yaşandı. Çamaşır makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın nedeniyle otel katlarını duman kapladı. Dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak'ta bulan butik otelde yaşandı. Sabah saatlerinde otelde çamaşır makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar, otelin katlarını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan otel müşterileri ve çalışanlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahale etti. 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bu sırada dumandan etkilenen bir arkadaşını gören otel çalışanı kız, gözyaşlarına boğuldu. Olayı anlatan bir vatandaş, "Dumanları gördük ,itfaiye ve polise haber verdik. Kısa sürede olay yerine geldiler. Çalışanları ve otel müşterilerini dışarı çıkardılar" dedi.
Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
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