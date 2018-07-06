Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

-İtfaiye ekipleri

-Otelden çıkan müşteriler

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu Sütlüce’de bulunan bir otelin 8. katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede çalışanlar tarafından söndürülürken otelde bulunanlar panik yaşadı. Yangın, 07.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi üzerine bulunan bir otelin 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden otelin 8. katında bulunan bir odada yangın çıktı. Yangın ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın otel çalışanları tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otelde kontrol yaptı. Yangını gören oteldeki müşteriler hemen kendini dışarı attı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

