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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda otel yangını - İSTANBUL

Beyoğlu’nda otel yangını - İSTANBUL

- Otelden detaylar - Yangın söndürme çalışmalarından detaylarBeyoğlu’nda otel yangını - Bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildiİSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.Dumandan etkilenen otel müşterileri ile çalışanlardan 7 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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