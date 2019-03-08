Beyoğlu’nda otel yangını - İSTANBUL

- Otelden detaylar - Yangın söndürme çalışmalarından detaylarBeyoğlu’nda otel yangını - Bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildiİSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.Dumandan etkilenen otel müşterileri ile çalışanlardan 7 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım