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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu’nda okul çevrelerinde denetim İzle

Beyoğlu’nda okul çevrelerinde denetim İzle

Denetlemeden detay

Polis Eğitim Öğretim Yılı 

-Polis ekipleri çalışması
-Araçların aranması detay
-Servis denetimleri detay
-Öğrenci ile röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, Beyoğlu’nda bulunan okul çevrelerinde denetlemelerde bulunuldu.Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte narkotim ekipleri, Beyoğlu Hasköy’de bulunan okul çevrelerinde denetlemelerde bulundu. Denetlemelere Yunus ekipleri, Çocuk Şube ekipleri, de destek verdi. Uygulama kapsamında okul servisleri denetlendi. Bazı araçlar durdurularak hem araçların içerisi hem de sürücülerin üstleri arandı. Denetlemelere bir narkotim köpeği de destek verdi. Denetleme kapsamında durdurulan okul servisleri tek tek denetlendi.Polislerin denetlemelerinden mutlu olduğunu ifade eden bir öğrenci, “Allah polislerimizden razı olsun. Buraya gelerek bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Herkesin işine yarıyor” dedi.

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