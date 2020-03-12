Beyoğlu'nda metruk binanın bir kısmı çöktü - İSTANBUL
- Kısmen çöken binadan detay görüntüler - Çevrede güvenlik önlemi İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, 4 katlı metruk binanın bir kısmında çökme oldu.Alınan bilgiye göre, Firuzağa Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk bir binanın bir kısmı çöktü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binanın yanındaki Nöbetçi Sokağı'nı bariyerlerle trafiğe kapattı.Ekipler, bina sahiplerine binanın tamamının yıkılması için gereğinin yapılmasını tebligatla bildirdi.
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