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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’nda metruk bina alev alev yandı Video

Beyoğlu’nda metruk bina alev alev yandı Video

yanan binadan cep telefonu görüntü

Bild Nadan Cep Telefonu Trol 

-itfaiyenin çalışmaları
-yoğun dumandan görüntü
-genel ve detay görntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı bina metruk binada yangın çıktı. Daha önce yangının çıktığı bina alev alev yanarken, yangın yan binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı. Olay, saat 05.00 sularında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Beytülmalcı Sokaktaki iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı metruk binadan henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yangın yan binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı. Öte yandan aynı binada daha önce de yangının çıktığı öğrenildi. Kısa sürede çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangın nedeniyle uyanan vatandaşlar, alevler içinde kalan binayı cep telefonlarına çekti.
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