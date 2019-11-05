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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

ambulanstan görüntü

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Önlemi Ticari Araç Polis Ekipleri 

-kaza yapan araçtan görüntü
-yoldan görüntü
-detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda içinde bir ailenin olduğu hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Aile kazayı ucuz atlatırken, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa istikametine giden Emre Y., idaresindeki 34 VD 0297 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce refüje ardından ağaca çarparak durabildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan Murat Y., yaralanırken, sürücü ve araçta bulunan diğer 2 kişi yara almadan atlattı. Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, herhangi başka bir kazanın olmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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