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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda kapkaç ve hırsızlık anı kamerada Haberi

Beyoğlu’nda kapkaç ve hırsızlık anı kamerada Haberi

-güvenlik kamerası-

Kapkaç Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

-Kapkaç anı
-Şahsın hırsızlık anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli yakalanırken zanlıların karıştığı olaylar kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi’nde yabancı uyruklu Javid Amırsayyah B.(26) isimli şahıs kapkaça uğradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinin inceledi. Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis ekipleri düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Emir T.(19), “İş yerinde hırsızlık” ve “Kapkaç” ve 18 yaşından küçük olan M.D ise “Yağma” ve “Kapkaç” olaylarına karıştığı belirlendi. Emir T. isimli şahsın iş yerinden çaldığı diz üstü bilgisayarı Aksaray’da bir seyyar satıcıya 200 lira karşılığında sattığı belirlenirken şüphelilerin kapkaç ve hırsızlık anları kameralara yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın iş yerine pencereden girip tişörtü ile yüzünü kapatıp diz üstü bilgisayarı alıp çıktığı görülüyor. Görüntülerde sokak ortasında genç bir kadının çantasını kapıp kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Genç kadının direnmesine rağmen çantasını kaptırdığı görülürken adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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