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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda kaldırıma çarpan araç takla attı İzle

Beyoğlu’nda kaldırıma çarpan araç takla attı İzle

Takla atan araçtan görüntü

Görgü Tanığı Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-Yaralıyı taşıyan ambulanstan görüntü
-Kazada araç içerisinde olan iki kişiden görüntü
-Aracın düzeltilmesi
-Vatandaş röportajı

( İSTANBUL )- Takla atan aracın içerisinde sıkışın vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İSTANBUL

- İstanbul Beyoğlu’nda içerisinde üç kişinin bulunduğu otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan Kerem Gül isimli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay saat 07.30’da Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selimhan Türkmen’in kullandığı 41 BY 843 plakalı araç kaldırıma çarparak takla attı. Kaza esnasında araçta bulunan üç kişiden biri olan Kerem Gül isimli vatandaş araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Kerem Gül’ü sıkıştığı otomobilin içerisinden çıkarttı. Yaralı olduğu tespit edilen Kerem Gül, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sonrasında ise itfaiye ekipleri tarafından takla atan otomobil yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. “Bir kişinin araç içerisinde sıkıştığını gördüm” Kazayı anlatan görgü tanığı Cemalettin Akalın, “Araç çok süratli geliyordu. Bir baktım bir ses geldi. Araç takla atmış. Kaldırıma çarpmış araç. Bir kişi araç içerisinde sıkışmış. Yaralının durumu kritik değildi. Bilinci açıktı” dedi
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