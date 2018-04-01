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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı - Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı - İSTANBUL Video

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı - Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı - İSTANBUL Video

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntüler - Polis, olay yerinden toplanan delilleri ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürdüİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda polis, silahlı saldırının düzenlendiği kahvehanede ve çevresinde çalışmasını tamamladı.Fetihtepe Mahallesi Yamak Sokak'taki bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırının ardından polis ekiplerince olay yerine çalışma yapıldı. Polis, güvenlik şeridiyle kapatılan bölgedeki mermi kovanlarını, çeşitli delilleri ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini toplayarak incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.Olay yerinde özel harekat polisleri ile zırhlı araçlar hazır bekledi. Emniyet güçleri, 7 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Zırhlı Araçlar Silahlı Saldırı Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

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