Beyoğlu’nda Kahvehaneye silahlı saldırı; 6 yaralı

-Kahvehaneden görüntü

-Polislerden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL



- Beyoğlu’nda bir kahvehaneye yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kahvehane içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli kişi ya da kişiler, henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bulunan bir kahvehaneye uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kovanları toplayarak olaya karışan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kahvehanede oturan kişilere silahla ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli şahısların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kahvehanedeki kişilerin de ifadelerine başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet K.(58), Mehmet D.(36)’nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer yaralılar Ramazan K.(13), Emre K.(16), Erkan E.(33), Faik O. ‘nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

