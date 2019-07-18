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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu’nda kaçak göçmen operasyonu: Afgan ve Pakistan uyruklu 35 göçmen yakalandı İzle

Beyoğlu’nda kaçak göçmen operasyonu: Afgan ve Pakistan uyruklu 35 göçmen yakalandı İzle

Polislerin ve kaçak göçmenlerin camdan çıkması

Kaçak Göçmen Akalan Göçmen Operasyonu Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Kaçak göçmen röp.
-Kaçak göçmenlerin yakalanması
-Kaçak göçmenlerin polis arabalarına bindirilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Beyoğlu’nda devriye atan polislerin dikkati sayesinde 35 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı İSTANBUL

- İstanbul Beyoğlu’nda kimlik sorgusundan kaçan üç kişiyi takip eden polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda 35 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sorgusu yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde devriye atan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, şüpheli davranış sergileyen üç kişiyi kimlik sormak için durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli kişiler kaçmaya başladı.
Polis ekipleri ise araçlarından inerek şüpheli kişilerin peşinden koştu. Kısa süreli koşuşturmanın ardından kaçan şüpheli üç kişi Okmeydanı Caddesi üzerindeki bir iş yerine girdi. Bunun üzerine takviye ekip isteyen polis ekipleri iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonla binanın içerisine giren polis ekipleri 35 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler sorguları alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 2 aydır Türkiye'de olduğunu söyleyen kaçak göçmenlerden biri, "Buraya geldiğimiz 2 ay oldu. Afganistan'dan buraya çalışmak için geldik" dedi.

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