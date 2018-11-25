Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi - İSTANBUL

Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi - İSTANBUL

- Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Gösteri yapan kadınladan detaylar Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesiİSTANBUL (AA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi.25 Kasım Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.Ellerindeki pankartlarla çeşitli sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.İstiklal Caddesi ve Galatasaray Meydanı'na çıkan bazı sokakları bariyerlerle kapatan polis, gösterinin yasal olmadığını anons ederek, gruptan dağılmasını istedi.İçlerinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu kadınların polis barikatını aşarak yürüyüşlerini sürdürmek istemeleri üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı sıkarak yürüyüşe engel oldu.Yaşanan kısa süreli arbedede bazı göstericilerin ve polislerin ise gazdan etkilendiği görüldü.
Müdahalenin ardından bir süre oturma eylemi yapan grup, şarkı söyleyerek halay çektikten sonra dağıldı.Yürüyüşe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP milletvekilleri de destek verdi.

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Çevik Kuvvet İzinsiz Gösteri Oturma Eylemi 

İlgili Foto Galeriler
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Kenya polisinden sert müdahaleKenya polisinden sert müdahale
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı