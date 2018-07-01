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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi - İSTANBUL

Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi - İSTANBUL

- İzinsiz gösteri yapan gruptan görüntüler - Polislerin müdahalesiBeyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi - Uyarıya rağmen dağılmayan LGBTİ üyelerine müdahale eden polis, bazı şüphelileri gözaltına aldıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekiplerince müdahalede bulunuldu.LGBTİ üyeleri, sosyal medyada yapılan çağrılarla Beyoğlu Mis Sokak'ta bir araya geldi. Şarkılar, sloganlar eşliğinde burada eylem yapan gruptan bazı kişiler, daha sonra İstiklal Caddesi'ne girmek istedi.Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

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