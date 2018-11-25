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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu'nda iş yerinde yangın - İSTANBUL

Beyoğlu'nda iş yerinde yangın - İSTANBUL

- Olay yerinde görüntülerBeyoğlu'nda iş yerinde yangın - Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken iş yerinde hasar meydana geldiİSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Karaköy Tersane Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Daha sonra iş yerinin metal kepenklerini motorlu testere ile keserek içeri giren ekipler, soğutma çalışması yaptı.İş yerinde hasar meydana geldi.

Polis Yangına Müdahale 

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