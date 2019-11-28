Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar

-yaralının çıkarılması

-ekiplerden görüntü

-güvenlik önlemlerinden görüntü

-detaylar



( İSTANBUL -2) İSTANBUL



- Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi.

