Beyoğlu'nda inşaat işçileri vince çıkarak eylem yaptı - İSTANBUL
- Eylemden detaylarBeyoğlu'nda inşaat işçileri vince çıkarak eylem yaptı - Çalıştıkları inşaat firmasından maaşlarını alamadıklarını iddia eden 5 işçi vince çıktı - Rahatsızlanarak düşme tehlikesi geçiren işçiyi arkadaşları kemerle vince bağladıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, çalıştıkları inşaat firmasından maaşlarını alamadıklarını iddia eden 5 işçi vince çıkarak eylem yaptı.Alınan bilgiye göre, Dolapdere Hacı Ahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokağı'nda yapımı süren rezidans inşaatında çalışan ve çalıştıkları firmadan maaşlarını alamadıklarını ifade eden 5 işçi, inşaatta kullanılan yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki vince çıktı.Burada bir süre bekleyen işçilerden biri rahatsızlanarak düşme tehlikesi geçirdi. Arkadaşının rahatsızlandığını fark eden diğer işçiler bu kişiyi kemerle vince bağladı.Diğer işçilerin ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, inşaat alanına hava yastığı açarak önlem alırken, kurtarma çalışmaları sürüyor.