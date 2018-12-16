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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda iki binanın arasında bulunan boşluğa düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Beyoğlu’nda iki binanın arasında bulunan boşluğa düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Bild Ticari Araç Sokak Kedisi 

-İtfaiye ekiplerinin kediyi kurtarması
-Kurtarılan kedinin bir anda çıkarak kaçması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda iki binanın arasında bulunan boşluğa düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak içerisindeki yan yana iki bina arasındaki boşluğa sokak kedisi düştü. Boşluktan çıkmak için çaba sarf eden kedi başarılı olamayınca sürekli miyavlamaya başladı.
Kedinin miyavlayarak yardım istediğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Taksim Meydanından gelen itfaiye ekipler, ticari araçların yoğunluğu nedeniyle uzun süre sokak içerisine girmekte güçlük çekti. Yolların açılmasıyla birlikte sokak içerisine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda, kediyi bulunduğu bölgeden kurtararak sokağa saldı. Filenin içerisinden çıkan kedi, korkuyla sokak içerisinde bulunan bir arabanın altına kaçarak kayıplara karıştı.
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