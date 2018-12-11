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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Beyoğlu’nda hayvan barınaklarına özel temizlik uygulaması

- Beyoğlu’nda hayvan barınaklarına özel temizlik uygulaması

Barınak detayları

Hastalık Köpek Hayvan Sokak Hayvanları 

-Veteriner röportajı
-Genel detaylar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu Belediyesi tarafından Cihangir Parkı’nda inşa edilen kedi ve köpek evleri, yapılan temizlik çalışması ile pırıl pırıl oldu. Profesyonel temizlik makineleri kullanılarak gerçekleştirilen çalışma ile 150 metrekarelik alan, tertemiz ve hijyenik bir yaşam alanına dönüştü. Beyoğlu Belediyesi tarafından Cihangir Parkı’na inşa edilen kedi ve köpek evlerinde sokak hayvanlarına daha hijyenik bir yaşam ortamı sunmak için temizlik çalışması yapıldı. Temizlik markası Krcher’in 2015 yılında başlattığı “Hayvan Barınağı Temizleme Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile 150 metrekarelik alan temizlendi. Basınçlı yıkama makineleri, ıslak-kuru elektrik süpürgeleri ve zemin temizleme otomatlarıyla barınakları kirlerden arındıran ekipler, buharlı temizleme makineleri ile de derinlemesine temizlik yaparak ortamı dezenfekte etti. Hassasiyetimiz her zamanki gibi devam ediyor Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Metin Topcan, hayvanların yaşam alanlarının temizliğine çok önem verdiklerini belirterek, “Hayvan barınaklarımızın temizliğine çok önem veriyoruz. Bu alanlar önce yıkanıyor, sonra buharlı sistemle buharlanıyor ve akabinde ise vakumlayıp temizleniyor. Ayrıca salgın hastalıkların önlenmesi için de ilgili makamlardan onayı alınmış ilaçlarla temizlik yapıyoruz. Hassasiyetimiz her zamanki gibi devam ediyor. Buradan Karcher firmasına da yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.
Amacımız daha hijyenik hayatlar sunabilmek Karcher Satış Müdürü Osman Nuri Çakmak ise “Öncelikle Beyoğlu Belediyesi’ne bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyoruz. Amacımız Beyoğlu’nun gözde yerlerinden, gözde semtinden biri olan Cihangirde cevrede yaşayan dostlarımızı pati parkta daha hijyenik hayatlar sunabilmek ve sağlaya bilmek. Bugün de bunu yapmaya çalıştık.” ifadelerini kullandı. Sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın talimatıyla Cihangir Parkı’nda sokak hayvanlarının barınması için açılan Kedi Evi ve Pati Park’ın tüm bakımları belediye ekipleri tarafından yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler barınaklardaki bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra hayvanların günlük yiyecek ihtiyaçlarını da karşılıyor.
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