Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve detay görüntü



( İSTANBUL )- Halk otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü yaralandı İSTANBUL



- Beyoğlu'nda halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise yaralanmadan kazayı atlattı. Kaza, 23.00 sıralarında Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Hasköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sütlüce istikametine giden seyir halinde olan 34 ZC 2133 plakalı halk otobüsü ile diğer yöne seyir halinde olan sürücüsünün ismi belli olmayan 34 CAE 291 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sebebiyle otomobilde bulunan sürücü araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan otobüsün ön kısmında ise hasar oluştu. Otomobilin kaput kısmı ağır hasar gördü. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan Hasköy Caddesi itfaiye ekiplerinin temizlemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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