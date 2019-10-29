Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Trafik Kazası Halk Otobüsü Polis Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Halk otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü yaralandı İSTANBUL

- Beyoğlu'nda halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise yaralanmadan kazayı atlattı. Kaza, 23.00 sıralarında Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Hasköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sütlüce istikametine giden seyir halinde olan 34 ZC 2133 plakalı halk otobüsü ile diğer yöne seyir halinde olan sürücüsünün ismi belli olmayan 34 CAE 291 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sebebiyle otomobilde bulunan sürücü araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan otobüsün ön kısmında ise hasar oluştu. Otomobilin kaput kısmı ağır hasar gördü. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan Hasköy Caddesi itfaiye ekiplerinin temizlemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı