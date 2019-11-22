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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu

Gecekondudan görüntü

Gecekondu Trol 

-Ekiplerin müdahalesinden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Onur Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Gecekondudan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çalışmaların ardından ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.
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