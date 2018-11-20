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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda gecekondu alev alev yandı

Beyoğlu’nda gecekondu alev alev yandı

Yanan evden detaylar

Mutfak Tüpü Gecekondu Bild Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin kapıyı kırması
-Yangına müdahale
-Vatandaş röportajları
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sobadan çıktığı düşünülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi İSTANBUL

- Beyoğlu’nda sobadan çıkan yangında bir gecekondu alev alev yandı. Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken evde bulunan mutfak tüpü de patladı. Olay, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Balkan Sokak’ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya ev sahiplerinin söndürmeden işe gittiği sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alev alev yanan gecekondu, kullanılmaz hale gelirken yangın esnasında mutfakta bulunan tüpte patladı. Yangını gören mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapısını baltayla kırarak girdiği gecekonduda yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Olayı gören mahalle sakinleri ise yangının sobadan çıktığını iddia etti. Yangın esnasında evde bulunan tüpün patladığını söyleyen vatandaşlar ev sahiplerinin işte olduğunu ifade etti.
(HK-HK-
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