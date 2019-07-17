Beyoğlu’nda evlere dadanan hırsızlar kamerada Haberi

-Şüphelilerden birinin yürürken yüzünü eliyle güvenlik kameralarından gizlemesi

-Yakalanan Mehmet Y.’nin emniyetten adliyeye sevk edilişi

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( İSTANBUL )- Farklı tarihlerde 5 evden daha hırsızlık yapan şahıs tutuklandı İSTANBUL



- Beyoğlu’nda, girdikleri evlerden cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karışan 2 hırsızdan biri yakalandı. Farklı tarihlerde 5 farklı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı. Çaldıkları malzemelerle çıkan zanlıların sokaktaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, on gün önce ilçeye bağlı Hacı Mimi Mahallesindeki bir evden gece saat 00:30 sıralarında hırsızlık ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu evden cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve kulaklık çalındığı bilgisini aldı. Ardından hemen çalışma başlatarak çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin 2 kişi olduğunu tespit etti. Farklı tarihlerde 5 ayrı evden hırsızlık yapmış Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 şüpheli binadan peşpeşe çıkarken, zanlılardan birinin yüzünü eliyle kapatarak yürümesi dikkat çekiyor. Yapılan çalışmalarda hırsızlık zanlılarından Mehmet Y.(21)’yi aynı gün Çukur Mahallesindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet Y.’nin, farklı tarihlerde 5 evden daha hırsızlık yaptığı ve adam yaralama suçundan poliste kaydı bulunduğu ortaya çıkarıldı. Evlere danan hırsız tutuklandı Gözaltına alınan Mehmet Y. emniyete götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (SK- ZA-

