Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu'nda eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada

Beyoğlu'nda eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada

Kavga anı

Ticari Taksi Eğlence Mekanı Kamera Saldırı Irak 

-Gencin bayılması
-ticari taksiler ve vatandaş
-Genel detay

( İSTANBUL -TEMİZ GÖRÜNTÜ) - Bayıltıncaya kadar dövdüler, cadde ortasında bırakıp kaçtılar - 5 kişilik grubun bir kişiyi tekme tokat dövdüğü anlarda vatandaşlar o anları film izler gibi izledi İSTANBUL

- Beyoğlu'nda eğlence mekanı çıkışı 5 kişilik grubun, bir kişiyi bayıltıncaya kadar tekme tokat dövdüğü anlar kameralar yansıdı. Saldırganlar bayılan genci cadde ortasında bırakırken kavga anında yoldan geçen ticari taksi sürücüleri ve vatandaşlar o anları film izler gibi izledi. Olay Beyoğlu'nda dün sabah 05.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; bir eğlence mekanından çıkan 5 kişilik grup, sokak ortasında bir kişiyi tekme tokat dövdü. Kavga anında saldırıya uğrayan genç bayılırken yaşanan o anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde 5 kişilik grubun bir kişiyi tekme tokat dövdüğü görülüyor. Görüntülerde gencin, grubun tekme tokat saldırısına uğradığı ve kaçmaya çalıştığı görülüyor. Kaçmayı başaramayan gencin dakikalarca darp edildiği görülüyor. Saldırganların aldığı darbelerle yere düşen gencin bir süre başından tekmeledikleri görülüyor. Saldırıya uğrayan genç baygınlık geçirirken kavga anında yoldan geçen ticari taksi sürücüleri ve vatandaşların kavgayı ayırmayarak izledikleri görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı