Beyoğlu’nda çocuklar toplu sünnet şöleninde doyasıya eğlendi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu’nda 300’den fazla çocuk Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen Beyoğlu Sünnet Şöleni’nde doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Başkan Yıldız da katılarak çocukları yalnız bırakmadı. 26. Beyoğlu Sünnet Şöleni, 300’den fazla çocuk ve ailelerinin katılımıyla Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen şölene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Şölende çocuklar kendileri için hazırlanan animasyon gösterileri ve yarışmalarla doyasıya eğlendi. Aileler şölende kendilerine verilen kart ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası’na (Kasımpaşa Deniz Hastanesi) giderek çocuklarını sünnet ettirebilecek. “Bütün çocuklarımızı ve anne babalarımızı kutluyorum” Çocuklarla yakından ilgilenerek heyecanlarına ortak olan Başkan Yıldız, “Bugün anlamlı bir günde beraberiz. İnancımız, medeniyetimiz, örfümüz, adetimiz; tarihimiz boyunca bütün bu değerlerimizin bugüne taşınıp, bundan sonra da geleceğe taşınması noktasında önemli bir töreni icra ediyoruz. Bütün çocuklarımızı ve anne babalarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum” dedi.

“İstikrarlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” Beyoğluluların 23 Haziranda Binali Yıldırım’a gereken desteği vereceğine inandığını da ifade eden Başkan Yıldız, “Bakanlık yapmış, Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığımızı yapmış ve İstanbul’un en önemli konuları olan ulaşım, trafik, otopark gibi konularda artık dünyanın bir otorite olarak kabul ettiği Binali Yıldırım başkanımız; gençlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımız için projelerle geliyor. İstanbul’umuz için, Beyoğlu’muz için projelerle geliyor. İnşallah Pazar günü akşam sandıklar açıldığında Beyoğlu’ndan güçlü bir destekle Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



