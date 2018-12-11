Beyoğlu'nda Cezayirli yankesiciler kamerada İzle



- Beyoğlu'nda, Cezayirli 2 yankesici, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı. Zanlılar, polis tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlara arkadan yaklaşarak yankesicilik yapan şüphelileri tespit etti. Emniyet ekipleri, şahısları Fatih’ten itibaren takibe aldı. Cezayir uyruklu M.C. (21) ve L.M.’nin (22) Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerinde M.Ş. (21) adlı kadını sıkıştırdıkları ve sonrasında hızlıca olay yerinden uzaklaştıkları sırada polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin izleyen polis, şüphelilerin M.Ş. (21) isimli kadının cep telefonunu aldıklarını belirledi. Cezayir uyruklu iki yankesici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan iki yankesicinin yakalanmadan önceki son işleri, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yankesiciler, uzun süre takip ettikleri M.Ş.’yi, bir grup kadınla buluştuğu sırada harekete geçiyor. Yankesicilerden biri etrafı gözetlerken diğeri el çabukluğuyla kadının cebinden cep telefonunu alıp birlikte uzaklaşıyor. Rahat tavırlarıyla dikkati çeken yankesiciler, hırsızlığın ardından olay yerinden uzaklaşıyor. (SK-EY

