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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

- Yanan binadan görüntüler - İtfaiye ve ambulanslardan görüntüler - Yangının söndürüldüğü binadan görüntüİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Polis Nadan 

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