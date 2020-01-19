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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda bulunan 4 katlı apart otelin üçüncü katı alev alev yandı

Beyoğlu’nda bulunan 4 katlı apart otelin üçüncü katı alev alev yandı

Yangından görüntü

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Ekiplerin söndürme çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL )- Otel olarak kullanılan binanın üçüncü katı alev alev yandı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bulunan 4 katlı bir apart otelin üçüncü katı henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Otelde bulunan müşteriler panikle dışarıya çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi Halas Sokak’ta apart otel olarak kullanılan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Küçük çaplı başlayan yangın bir anda üçüncü katın tamamını sararak alev alev yandı. Yangını fark eden müşteriler ve çalışanlar panikle kendilerine sokağa atarak, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik şeridi çekerek önlem alıp, vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelde incelemelerde bulunan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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