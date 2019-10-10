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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu'nda bir şahıs annesine hakaret eden kardeşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Beyoğlu'nda bir şahıs annesine hakaret eden kardeşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Olayın yaşandığı ev

Akalan Madde Bağımlısı Katil Zanlısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sokak
-Vatandaşlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Beyoğlu’nda engelli bir şahıs, madde bağımlısı engelli kardeşini bıçaklayarak öldürdü- Zanlı polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda engelli bir şahıs, annesine hakaretler ederek kötü davranan madde bağımlısı engelli kardeşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından 24 saat geçmeden suç aletiyle birlikte yakalanan katil zanlısı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı evde yaşayan engelli kardeşler Halit S. ve Tuncay Sustam (55) olay günü evde tartışmaya başladı.
Madde bağımlısı Tuncay S.’nin öz annesine kötü davranması ve hakaretler etmesi üzerine aralarında çıkan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Halit S., mutfaktan eline aldığı ekmek bıçağıyla kardeşi Tuncay S.’yi sırtından 4, omzundan da 1 kez olmak üzere bıçakladı. Olay sonucu kanlar içinde kalan Tuncay S. yere düşerken, zanlı kardeş ise kayıplara karıştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. 24 saat geçmeden yakalandı Şahsın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İlk olarak annenin ifadesini alan polis, buradan yola çıkarak kardeş Halit S.’nin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı şahıs, Okmeydanı’nda saklandığı evde 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş katili tutuklandı Şahsın yapılan sorgusunda ilk olarak kardeşini öldürmediğini daha sonra bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayda kullandığı bıçağı sakladığı yeri de itiraf eden şahıs, büroya götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Halit S., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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