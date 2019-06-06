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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu’nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti Haberi

Beyoğlu’nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti Haberi

Sokaktan ve ambulanstan görüntü

İntihar İlk Müdahale Polis Psikoloji Sağlık Ekipleri 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bir kadın, 3 katlı metruk bir binanın balkonundan atlayarak intihar etti. Olay Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kadın 3 katlı metruk bir binanın çatısından aşağıya atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar haberi alan aile yakınları olayın yaşandığı sokağa geldi. İntihar eden kadının bazı yakınları sinir krizi geçirirken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
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