Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’nda bir dükkanın önüne ‘ses bombası’ atıldı Video

Beyoğlu’nda bir dükkanın önüne ‘ses bombası’ atıldı Video

ekiplerin çalışmasından görnütü

Zırhlı Araç Olay Yeri İnceleme Güvenlik Önlemi Harekat Polisi Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-zırlı araçlardan görnütü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Beyoğlu’nda hareketli dakikalar İSTANBUL

- Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde bir dönerci dükkanın önüne kimliği belirsizi kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı. Bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve özel harekat polisi sevk edildi. Olay, saat 00.00 sularında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak 24/A numaralı dönerci dükkan önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dönerci dükkanının önüne ses bombası atıldı. Sesi duyan vatandaşlar panikle durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemenin ardından çevrede şüpheli ya da şüphelilerle ilgili kamera ve eşkal çalışması yaptı. Ekiplerin şüpheli yada şüpheliler ile ilgili çalışması sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı