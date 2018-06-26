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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda bir binada mahsur kalan yavru martı itfaiye tarafından kurtarıldı

Beyoğlu’nda bir binada mahsur kalan yavru martı itfaiye tarafından kurtarıldı

Vatandaşla röportaj

Mahsur Kaldı Polis Nadan 

-Martının kurtarılması
-Martıya yem ve su verilmesi
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Mahsur kalan yavru martıyı duyarlı vatandaş sahiplendi İSTANBUL

- Beyoğlu’nda 3 gün boyunca boş bir binada mahsur kalan yavru martı, duyarlı bir vatandaşın dikkatiyle itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerine haber veren Yunan asıllı Türk vatandaşı, kurtarılan yavru martıyı sahiplendi. Edinilen bilgiye göre; Beyoğlu Sıraselviler Caddesi’nde bulunan kullanılmayan binanın 5. Katında, bir yavru martı 3 gün boyunca mahsur kaldı. Binanın boş olması sebebiyle mahsur kaldığı fark edilemeyen yavru martıyı, karşı apartmanda oturan Yunan asıllı Türk vatandaşı Orlando Markapolis fark etti. Duyarlı vatandaş yavru martının binada mahsur kaldığını öğrenir öğrenmez itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin meraklı gözleri arasında yavru martıyı mahsur kaldığı boş binadan kurtardı. Daha sonrasında yavru martıya sahip çıkan Markapolis “Kuş sokak kuşu. 2 gündür orada duruyordu. Bu 3’üncü günüydü. İtfaiye ekiplerini çağırdım. Şimdi bakacağız“ dedi.
Daha sonrasında hemen yavru martıya su ve yem getiren duyarlı vatandaşı, çevredeki vatandaşlar da tebrik etti.
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