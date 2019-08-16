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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda bir apartman dairesi alev alev böyle yandı

Beyoğlu’nda bir apartman dairesi alev alev böyle yandı

Cep telefonu görüntüsü

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Aktüel görüntü
-Vatandaş röp

( İSTANBUL )- Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, ilk müdahaleyi komşuları yaptı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı. Daire sakinlerinin evde olmaması faciayı önlerken, yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar yaptı. Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Kazancı Yokuşu’nda bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan daire saat 22.00’de yangın çıktı. Daireden duman çıktığını gören sokak sakinleri dairenin camlarını kırarak yangına ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin üst kata sıçraması ihtimaline karşı hızla hareket ederek söndürme çalışmalarına başladı.
Dairenin camları tamamen kırılarak yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmamaların ardından yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın anında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangını itfaiyeye ihbar eden sokak sakinlerinden Çağlar Çobanoğlu, “Kapının önündeydik bir baktık komşunun dairesinden dumanlar çıkmaya başladı.
Bizim arkadaşlarla üst kata çıktık camları kırdık müdahale ettik. İçeride hiç kimse yoktu. Dışarıdalardı aradık ulaşamadık, ölen ya da yaralanan yok. İtfaiye 2 dakika daha geç kalsa üst daireler komple yanmıştı” dedi.
Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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