Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu'nda bina yandı, bütün mahalleyi duman kapladı

Beyoğlu'nda bina yandı, bütün mahalleyi duman kapladı

yangın söndürme çalışmaları

Oksijen Sağlık Ekipleri Trol 

-duman içinde kalan mahalle
-sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Vatandaşların söndürme çalışmalarını izlemesi
-Yanan binanın görüntüsü

( İSTANBUL )- Bazı vatandaşlar dumandan fenalaştı, bazıları da dumana aldırmadan çalışmaları izledi İSTANBUL

- Beyoğlu'nda müstakil bir binada çıkan yangın nedeniyle bütün mahalleyi duman kapladı. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken mahallede yaşayan bazı vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi. Bazı vatandaşların ise yoğun dumana aldırış etmeden yangın söndürme çalışmalarını izlemesi şaşkına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Gülleci Sokak'ta bulunan müstakil bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bütün mahalle dumanla kaplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girerek içeride mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti. Yangın sırasında binada yaşayan ailenin evde olmadığı ve evin boş olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri duman tahliyesinin ardından söndürme çalışması yaparak yangını kontrol altına aldı. Yangından dolayı mahalleyi kaplayan duman bazı mahalle sakinleri etkiledi. dumandan etkilenen mahalle sakinleri sağlık ekipleri oksijen vererek müdahale etti. Bazı vatandaşların ise yoğun dumana aldırış etmeden yangın söndürme çalışmalarını izlemesi şaşkına çevirdi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı