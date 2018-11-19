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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’nda 5 katlı binada yangın çıktı

Beyoğlu’nda 5 katlı binada yangın çıktı

Binadan görüntü

Alıcıoğlu Nadan 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Röportaj
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda beş katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Yangın, saat 02:00 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Turşucu Hüseyin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, bina içerisinde bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri binaya müdahalede bulundu. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından sokak üzerindeki panik sona ererken, yangında can kaybı yaşanmadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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